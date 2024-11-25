Houston Rockets'ın, bir yıldız oyuncu takasından çok gençlerinin gelişimine öncelik verdiği iddia edildi.



Son dönemde ismi Kevin Durant ve Giannis Antetokounmpo gibi yüksek profilli yıldızlar ile geçmesine rağmen Rockets, NBA muhabiri Marc Stein'a göre bir süperstar oyuncu alma fikrine karşı olmamasına rağmen, bu sezon böyle bir hamle yapmayı planlamıyor.



Stein, Houston'ın birincil odak noktasının gelecek vaat eden genç kadrosunun gelişimini sürdürerek, büyük bir takasla dikkat dağınıklığına sebebiyet vermek yerine, mevcut çekirdeği içinde devamlılık oluşturmaya kararlı olduğunu belirtti.



Rockets'ın, olası oyuncu alımı konusunda dikkatli bir yaklaşım sergileyeceği ve gelme ihtimali bulunan herhangi bir oyuncunun, ekibin uzun vadeli planlarına uyum sağlamasını istediği kaydedildi.



Rockets daha önce Donovan Mitchell ile ilgilendiğini ve kendisini yükselişte olan kadrosunu tamamlayabilecek genç bir yıldız parça olarak gördüğünü ifade etmişti. Ancak, Mitchell'ın Cleveland Cavaliers ile kontratını uzatmış olması, ekibin bu planını suya düşürmüştü.



