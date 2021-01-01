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Rockets, Wood için takas tekliflerine açık

Houston Rockets'ın Christian Wood için takas tekliflerine açık olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın Christian Wood için takas tekliflerine açık olduğu iddia edildi.

ESPN'den Tim MacMahon'a göre Rockets, yakın zamandaki galibiyet serisine rağmen bu sezonun yeniden yapılanma odaklı oluşu konusunda hala gerçekçi bir yaklaşımı olduğundan ötürü, Wood için takas tekliflerini dinlemeye açık.

MacMahon, Houston'ın halihazırda Wood'u takas bloğuna koymadığını belirtse de, yetenekli pivot için teklifleri duymaya istekli olduğunu açıklarken, genç oyuncularının playoff mücadelesi veren kadro içinde olgunlaştı süreçte Wood'u en iyi döneminde olacak kadar genç gördüğünü açıkladı.

Wood, bu sezon Houston'ın en iyi oyuncusu konumundaydı ve sezonda 16.3 sayı, 11.3 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.


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