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Rockets ve Sam Cassell arasında karşılıklı ilgi!

ESPN'den Tim MacMahon'a göre, LA Clippers yardımcı koçu Sam Cassell ve Houston Rockets'ın, ekibin boşta olan koçluk pozisyonunu doldurmak için "karşılıklı ilgileri" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Tim MacMahon'a göre, LA Clippers yardımcı koçu Sam Cassell ve Houston Rockets'ın, ekibin boşta olan koçluk pozisyonunu doldurmak için "karşılıklı ilgileri" olduğu bildirildi.

Gelişme, Mike D'Antoni'nin takımla yeniden sözleşme imzalamamayı seçmesinin hemen ardından geldi.

Clippers başantrenörü Doc Rivers, geçtiğimiz hafta Cassell'in bir "başantrenör olma vaktinin geldiğini" şu ifadelerle belirtmişti:

"Sam Cassell bir başantrenör olmalı, net. İnanılmaz derecede yüksek bir basketbol IQ'su var ve umarım bir şans bulabilir. Mümkün olan ve gereken her şeyi yaptı. Gerkeni yapmaktan bahsettiğinizde, mümkün olan her türlü şeyi yaptı ve henüz böyle bir iş üstlenmiş değil. Yani, bunun olmasını umuyorum. "

Rockets'ın ayrıca, mevcut rol için Tyronn Lue'yu değerlendirmesinin beklendiği de söylenenler arasında.


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