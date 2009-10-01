Rockets ve Portland arasında, Covington ve Ariza takası!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Houston Rockets ekibi Robert Covington'ı Portland Trail Blazers'a, Trevor Ariza, bir 2020 ilk tur Draft hakkı ve korumalı bir 2021 ilk tur Draft hakkı karşılığında takas etti.



Wojnarowski, Rockets'a giden 2020 ilk tur Draft hakkının, yarın gecenin Draftı'ndaki 16'ncı seçim olduğunu da sözlerine ekledi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, takımların gelecekteki ilk tur seçimlerini arka arkaya Draft'larda takas etmelerini engelleyen kurallar nedeniyle, anlaşma Çarşamba günkü etkinliğin sonrasına kadar tamamlanamayacak.



Covington, geçtiğimiz sezon Rockets'la 22 maçta 11.6 sayı ve 8.0 ribaund ortalamaları yakalamış ve kısa kadroda pivot olarak çalışmıştı. Houston, 29 yaşındaki oyuncuyu önceki sezonun son takas tarihinden önce almış ve takım o dönemde yeni, pivotsuz bir yapılanmaya geçmişti.



Portland ile birlikte Covington'ın, takımın halihazırda beş numarasında Jusuf Nurkic oynadığı için, dış alandaki geleneksel rolüne geri döneceği düşünülüyor.



35 yaşındaki Ariza ise, kariyerinde üçüncü kez Houston'a geri dönmüş oldu. 16 yıllık veteran oyuncu, 2009-10 sezonunda Rockets için 72 maç oynamış ve 2014-18 arasında dört yıllık bir görev için geri dönmüştü.



