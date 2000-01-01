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Rockets, Tyler Johnson'la ilgileniyor!

Houston Rockets'ın, Tyler Johnson'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, Tyler Johnson'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Johnson, Şubat ayındaki son takas gününden sonra, Phoenix Suns tarafından serbest bırakılmıştı.

Brooklyn Nets, Johnson'a 2016 yılında dört yıllığı 50 milyon dolarlık bir kontrat teklifi yapmış, Miami Heat ise bu kontratı karşılamıştı. Heat, Johnson'ı 2019'da Suns'a takas etmişti.

Los Angeles Lakers ve LA Clippers ekiplerinin, daha sonra başka hamleler yapmadan önce Johnson'a ilgi duydukları söylenmişti.

Houston'ın, Johnson'ın bir kadro boşluğu oluşturmak için bir oyuncuyu serbest bırakması gerekiyor.


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