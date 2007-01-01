Rockets'tan yönetime Chris Wallace hamlesi!

Houston Rockets'ın, takımın yeni scout direktörü olarak eski Memphis Grizzlies ve Boston Celtics genel menajeri Chris Wallace'ı işe aldığı bildirildi.



Houston'ın yeniden yapılanma döneminde, Wallace'ın Rockets genel menajeri Rafael Stone için deneyim ve uzmanlık sağlaması bekleniyor.



Wallace en son, kendisini Haziran 2007'de Jerry West'in yerine GM ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak işe alan Grizzlies ile çalışmıştı ve ilk hamlelerinden birinde, Mike Conley'yi 2007 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan seçmişti.



Wallace ayrıca Pau Gasol'u Los Angeles Lakers'a gönderen ve Gasol'un kardeşi Marc'ı Şubat 2008'de Memphis'e getirerek Grizzlies için yeniden yapılanma sürecini başlatan çok oyunculu takasın da arkasındaki isimdi.



Wallace, Grizzlies'e katılmadan önce Celtics'in 10 yıl genel menajerlik görevini üstlenmişti.



