Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rockets'tan yönetime Chris Wallace hamlesi!

Houston Rockets'ın, takımın yeni scout direktörü olarak eski Memphis Grizzlies ve Boston Celtics genel menajeri Chris Wallace'ı işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, takımın yeni scout direktörü olarak eski Memphis Grizzlies ve Boston Celtics genel menajeri Chris Wallace'ı işe aldığı bildirildi.

Houston'ın yeniden yapılanma döneminde, Wallace'ın Rockets genel menajeri Rafael Stone için deneyim ve uzmanlık sağlaması bekleniyor.

Wallace en son, kendisini Haziran 2007'de Jerry West'in yerine GM ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak işe alan Grizzlies ile çalışmıştı ve ilk hamlelerinden birinde, Mike Conley'yi 2007 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan seçmişti.

Wallace ayrıca Pau Gasol'u Los Angeles Lakers'a gönderen ve Gasol'un kardeşi Marc'ı Şubat 2008'de Memphis'e getirerek Grizzlies için yeniden yapılanma sürecini başlatan çok oyunculu takasın da arkasındaki isimdi.

Wallace, Grizzlies'e katılmadan önce Celtics'in 10 yıl genel menajerlik görevini üstlenmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal