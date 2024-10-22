Houston Rockets ve guard Jalen Green'in, 106 milyon dolar değerinde üç yıllık bir sözleşme uzatması konusunda anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, Green'in yeni sözleşmesinin 2025-26 sezonunda başlayacağını ve bu sezonda 33,5 milyon dolar kazanmasının beklendiği belirtti.



ESPN'den Shams Charania'ya göre 22 yaşındaki oyuncu, NBA tarihinde en az 100 milyon dolar değerindeki çaylak ölçekli bir uzatma için oyuncu opsiyonu üzerine müzakere eden ilk oyuncu oldu.



Green, geçtiğimiz sezon Rockets formasıyla 82 maça da ilk beş başlarken 19,6 sayı ortalaması yakalamış, ancak bu miktar, maç başına 22,1 sayıyla takıma liderlik ettiği ikinci sezonundan beri biraz düşüş görmüştü.



