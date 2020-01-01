Rockets, Serge Ibaka'yı gözüne kestirdi!

ESPN'den Tim MacMahon'a göre Houston Rockets, Toronto Raptors forveti Serge Ibaka'yı kadrosuna katmaya aday olarak ortaya çıktı.



Serbest bir oyuncu olan Ibaka, son dört sezonu Raptors ile geçirmişti ve şimdiden birçok takımın ilgisini çekiyor.



Son şampiyon Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets, kendisini almaya adaylar arasında yer alırken, Raptors ile yeniden anlaşma yapması pek olası görülmüyor.



Ibaka önceki sezon Toronto için kariyerinin en yükseği olan 15.4 sayı ve 8.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



