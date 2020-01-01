"Rockets şampiyon olamazsa, takım yeniden yapılanmaya gidebilir" iddiası!

Houston Rockets'ın, şampiyonluğu kazanamaması durumunda yeniden yapılanmaya başlayabileceği söylendi.



Rockets en az beş yıldır şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor. James Harden'ın merkezinde yer aldığı ekipte, kendisinin yanına şimdiye kadar Dwight Howard, Patrick Beverley, Chris Paul, Eric Gordon ve (en son) eski MVP Russell Westbrook gibi isimler gelmişti.



Tüm bu isimlere ve etkileyici normal sezon derecelerine rağmen, Rockets ekibi henüz bir Final serisine yükselememişti. Bu sezon, Golden State Warriors'ın da bulunmamasıyla, Houston gerçek anlamda şansını denemek istiyor.



Ancak, Bleacher Report'dan Zach Buckley'e göre, eğer takım derin bir playoff koşusu yapamazsa, bu durum bir yeniden yapılanmayı tetikleyebilir:



"Houston, acelesi olduğunun farkında. Geçen yaz Westbrook için Chris Paul'u takas etmeleri, Harden adına yaptıkları bir hamleydi. Clint Capela'yı son takas tarihinde yollamalarıyla kısa kadro yapısına tamamen kendilerini adamaları, Mike D'Antoni ve Westbrook'un her şeylerini verecekleri anlamına geliyordu. Masanın ortasına itmek için başka fişleri kalmadı. Bu hamleler, Rockets'ın durumunu, 'şimdi ya da asla' şekline çeviriyor olabilir. Ve takımın kazanma yüzdesi olarak dokuzuncu ve net verimlilik derecelendirmesinde yedinci sırada yer aldığını düşünürsek, belki de bu asla gerçekleşmeyecek. Rockets ekibi playofflardan erken düşerse, kısa süre sonra organizasyonun kumaşında toptan değişiklikler gerçekleşebilir."



Buckely, hangi değişikliklerin olabileceğini belirtmese de, D'Antoni'nin geleceği ve Harden dışındaki her oyuncu, Houston için tehlikede olabilir. İşlerin nasıl bittiğine bağlı olarak, Harden'ın kendisi bile takas listesinde yer alabilir.



