Rockets, Portland'a Harden dahil 9 oyuncuyla gidiyor!

Houston Rockets'ın, bu geceki Trail Blazers maçı için Portland'a, bir NBA maçında oynamak için gereken minimum oyuncu sayısından bir fazlası olan dokuz kişiyle seyahat ettiği bildirildi.



Oklahoma City Thunder'a karşı sezonun ilk maçı mevcut oyuncu eksikliği nedeniyle ertelenmiş olan Rockets, bir çift pozitif KOVID-19 testi ve temas takibi nedeniyle, altı oyuncusu eksik olarak sezona devam ediyor.



Ben McLemore ve Kenyon Martin Jr.'ın testleri, bu hafta pozitif çıkmıştı. DeMarcus Cousins, John Wall, Eric Gordon ve Mason Jones, yakın temaslar belirlendikten sonra karantinaya alınmaları gerektiğinden ötürü, NBA'in resmi sakatlık raporunda "sağlık ve güvenlik protokolleri" nedeniyle kadro dışı olarak yer aldılar.



Ayrıca James Harden'ın da, Trail Blazers'a karşı oynayacağı bildirildi.



Harden'ın, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal etmesi nedeniyle ilk maçta oynayamayacağının bildirilmesi, Rockets'ı gerekli minimum oyuncu limitinin altına düşürmüştü. NBA, oyuncuların 15 kişiden fazla sosyal toplantılara katılmasını yasaklıyor.



