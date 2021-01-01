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Rockets, Porter Jr.'ı G League'e yolladı!

Houston Rockets'ın, yakın zamanda takasladığı oyuncusu Kevin Porter Jr.'ı G League'e atadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, yakın zamanda takasladığı oyuncusu Kevin Porter Jr.'ı G League'e atadığı bildirildi.

Rockets, 21 Ocak'ta Cleveland Cavaliers'dan bir takasla edindiği 20 yaşındaki yetenekli oyuncuya karşı sabırlı bir yaklaşım sergiliyor.

Porter'ın saha dışındaki kişisel sorunları, Cavaliers'ı kendisini takas etmeye zorlamıştı.

Porter, Rio Grande Valley Vipers ekibi ile oyununu geliştirme fırsatına sahip olacak ve doğru zaman geldiğinde takıma tekrar çağrılacak.

Orlando'daki bubble'da düzenlenecek G League sezonu, 10 Şubat'ta başlayacak ve Vipers, dört hafta boyunca toplam 15 maç oynayacak.


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