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Rockets, Luc Mbah a Moute'yi kadrosuna katmayı planlıyor

Houston Rockets'ın, NBA'in Orlando'daki devam edecek sezonuna gelmeme kararı alan Thabo Sefolosha'nın yerine Luc Mbah a Moute'yi kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, NBA'in Orlando'daki devam edecek sezonuna gelmeme kararı alan Thabo Sefolosha'nın yerine Luc Mbah a Moute'yi kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Sefolosha'nın Çarşamba günü katılmama kararını bildirmişti.

Mbah a Moute, 2019-20 sezonu boyunca NBA'de forma giymemişti ve sezonun Mart ayında KOVID-19 salgını nedeniyle askıya alınmasından bir hafta önce, Rockets için antrenmanlarda yer almıştı.

Milwaukee Bucks ile 2008-09 sezonunda lige giren Mbah a Moute, daha önce 2017-18 sezonunda Rockets forması giymişti ve o sezon sırasında ciddi omuz sakatlıkları yaşadıktan sonra, ertesi sezon LA Clippers ile sadece dört maçla sınırlı kalmıştı.

Clippers'la olan döneminde, Mbah a Moute'nin kariyerine bitmiş gözüyle bakılsa da, Houston'ın kendisine aşina olması nedeniyle bu imzayı atacağı düşünülüyor. Takımın, sistemini yeni bir oyuncuya tanıtmak için fazla zamanı olmayacak ve Mbah a Moute, Sefolosha'nın doldurduğu rolle benzer bir rolle, dört numara rotasyonunda derinlik sağlayabilir.

Mbah a Moute'nin bir sakatlık veya bir oyuncunun KOVID-19 pozitif olması durumunun dışında, çok süre almaması bekleniyor. Sefolosha, sezon ertelenmeden önce Rockets'ın son yedi normal sezon maçından sadece birinde görünmüştü.


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