Rockets koçluğu için Van Gundy dahil üç aday var!

Jeff Van Gundy, Stephen Silas ve John Lucas'ın şu anda Houston Rockets'ın başantrenörlük pozisyonu adaylığı için, son üç kişi oldukları bildirildi.



FOX26'dan Mark Berman'a göre, Silas'ın geçtiğimiz Cuma günü iş için ikinci röportajını yaptığı bildirildi. Houston'ın bir sonraki adımı, takım görevlilerinin adaylar hakkında oyunculara danışması olacak.



Şu anda Dallas Mavericks ile yardımcı koç olan Silas, üçlü arasında en genç isim. Van Gundy ve Lucas, son 10 yıldan fazla bir süredir koçluk yapmadıklarından ötürü, Rockets için zamanda geriye gidişi temsil ediyor.



Van Gundy, Rockets'ı 2003-07 arasında çalıştırırken, Lucas şu anda Houston'ın oyuncu geliştirme koçu. Lucas, en son 2003'te Cleveland Cavaliers ile bir NBA takımı koçluğu yapmıştı.



Uzun süreli Rockets genel menajeri Daryl Morey, geçtiğimiz Perşembe günü istifa ederek takımın koçluk araştırmasını, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Rafael Stone ve kulüp sahibi Tilman Fertitta'nın ellerine bırakmıştı.



