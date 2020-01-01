Rockets, "kısa kadro" yaklaşımını sürdürmeyecek!

Houston Rockets'ın yeni başantrenörü Stephen Silas, tanıtım amaçlı basın toplantısında, takımın danışman grubunun geçen yılın eşsiz kısa kadro yaklaşımına bağlı kalmayacağını öğrendi.



Ekibin genel menajeri Rafael Stone, şu ifadeleri kullandı:



"Bu ölü sezonda '2 metreden uzun kimseyi istemiyoruz' demeyeceğiz. Sadece iyi basketbolcular istiyoruz. Uzun boylu fakat basketbolda iyi olmayan oyuncularla ilgilenmememiz, insanları şaşırtmayacaktır. Ama kesinlikle hiçbir şeye körü körüne bağlı değiliz."



Eski genel menajer Daryl Morey ve eski başantrenör Mike D'Antoni yönetiminde Rockets, Şubat ayında pivot Clint Capela'yı takas ederek, karşılığında Robert Covington'ı almış ve takımın fizik profilini önemli ölçüde değiştirmişti. Takasın ardından, Rockets'ın ilk beş pivotu, 1.96 boyundaki P.J. Tucker olmuştu.



"OYUNU ETKİLEDİK..."



Stone, önceki ay Philadelphia 76ers'ın ön bürosunu yönetmek için Houston'dan ayrılan Morey'den çok şey öğrenmişti. Özellikle Stone, eski patronunun büyük kadro hamleleri arayışına olan düşkünlüğünü devam ettirecek gibi görünüyor:



"Toplu olarak, oyunu ve oynanış biçimini gerçekten etkilediğimizi ve bir grup olarak gerçekten çok agresif olduğumuzu hissediyorum. Ve olağanüstü derecede agresif olmaya devam edeceğiz. Bunun için şansımızı deneyeceğiz."



"BEN HEMEN KAZANMAYA YÖNELİK BİR KOÇUM"



En son Rick Carlisle'ın Dallas Mavericks koçluk kadrosunda görev yapan Silas, yıldız guardlar James Harden ve Russell Westbrook ve derin playoff özlemleriyle yanıp tutuşan bir takımı devralmaktan heyecan duyduğunu belirtti:



"Bu benim ilk başantrenörlük deneyimim ve 'hemen kazanma' durumunda olmak, harika bir şey. Ben de hemen kazanmaya yönelik bir koçum. Bu yüzden büyümeyle ve bu tür şeylerle uğraşmak zorunda kalmamak ve hemen şampiyonluğu düşünmek, benim için heyecan verici. Bunun için hazır durumdayım."



"İKİSİ DE BU SİSTEMİN BİR PARÇASI OLACAK"



Silas'a, yıldız oyuncularının beraber oynadıklarında sahip oldukları güçlü yönleri sorulduğunda, şöyle bir yanıt verdi:



"Beraber sahada olduklarında, büyük bir planın veya sistemin parçası oluyorlar. Takımların üzerlerine yüklenmediği veya sabit bir savunmanın olmadığı durumlarda, onlara topu erkenden teslim etmenin yollarını bulmamız gerek. Yani top ile yarı sahada yaklaşırlarken, biraz önceden pas atarak, henüz yerleşmemiş bir savunmaya karşı boşluklara saldırmaları gibi.



Diğer yol da topu sahanın öbür tarafındaki adama yollamak. Yani topla bir tarafa geldiğinde, hemen öbür tarafa yolluyorsunuz ve size doğru hızlıca kapanmaya çalışan savunmaya karşı oynuyorsunuz. İkisi de boşluklara saldırabilecekleri bu kapanmalara karşı gerçekten iyiler. İkisi de iyi pasörler ve sahada set şutörleri de var."



