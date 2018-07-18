Rockets, Kent Bazemore ile ilgileniyor

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Houston Rockets'ın bir forvet savunmacı araştırdığı ve Kent Bazemore ile ilgilendikleri açıklandı.Rockets, 2016'daki serbest oyuncu döneminde Bazemore ile anlaşmaya çalışmıştı.Hawks'ın Bazemore'u sevdiği, fakat kadrolarını yeniden inşa ederlerken doğru teklif gelirse kendisini göndermeye açık olduğıHawks'in Ryan Anderson gibi bir sözleşmeyi geri alması için bir draft hakkına veya genç bir oyuncuya ihtiyaçları olacak. Houston aylardır Anderson'ı takaslamaya çalışıyordu.New Orleans Pelicans da Bazemore'la ilgileniyordu, fakat Hawks, Solomon Hill'i almakla ilgilenmiyordu.