Houston Rockets'ın John Wall'u serbest bırakacağı bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Wall'un Rockets tarafından serbest bırakılacağı konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.



Geçtiğimiz gün LA Clippers, Wall'u Los Angeles'a gelmeden önce iki yıl boyunca oynadığı Rockets'a takas etmişti.



Houston'daki ikinci yılında kenarda oturmuş olan 32 yaşındaki point guardın, Clippers'tan takas edildikten sonra da oynamamaya devam etmesi bekleniyordu.



Bu sezon Wall, maç başına 22.2 dakikada 11.4 sayı, 2.7 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalamıştı.





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