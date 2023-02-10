Rockets, John Wall'u serbest bırakacak

Houston Rockets'ın John Wall'u serbest bırakacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Rockets, John Wall'u serbest bırakacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2023 14:18
Houston Rockets'ın John Wall'u serbest bırakacağı bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Wall'un Rockets tarafından serbest bırakılacağı konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün LA Clippers, Wall'u Los Angeles'a gelmeden önce iki yıl boyunca oynadığı Rockets'a takas etmişti.

Houston'daki ikinci yılında kenarda oturmuş olan 32 yaşındaki point guardın, Clippers'tan takas edildikten sonra da oynamamaya devam etmesi bekleniyordu.

Bu sezon Wall, maç başına 22.2 dakikada 11.4 sayı, 2.7 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

TÜMÜ