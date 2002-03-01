Rockets, John Lucas'ı yardımcı koç olarak alıyor!

Houston Rockets'ın, John Lucas'ı başantrenör Stephen Silas'ın kadrosunda asistan olarak işe alma anlaşmasına yaklaştığı bildirildi.



Lucas, Haziran 2016'dan beri Rockets'ın oyuncu geliştirme bölümünün başında yer alıyor ve önceki hafta Silas'ı işe almadan önce, Houston'ın koçu olarak Mike D'Antoni'nin yerine en iyi aday olduğu bildirilmişti.



Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen'e göre, her iki taraf da bir anlaşmanın yakında sonuçlanacağı konusunda iyimser.



67 yaşındaki Lucas, başantrenör olarak en son 2002-03 sezonunda Cleveland Cavaliers ile çalışmıştı. Cavaliers, Philadelphia 76ers ve San Antonio Spurs ile 173-258 kariyer derecesine sahip. Ayrıca LA Clippers ve Denver Nuggets'ta da asistanlık yapmıştı.



Hem Lucas hem de oğlu John Lucas III, kendi oyun kariyerlerinde Rockets forması giymişlerdi. Büyük olan Lucas, ilk olarak 1976'da takım tarafından Draft edilmişti. Oğlu ise 2005'te lige Draft edilmeden girmiş, ancak kariyerinin ilk iki yılını Chicago Bulls ve Toronto Raptors da dahil olmak üzere bir avuç diğer takımda görev yapmadan önce Rockets'la geçirmişti.



