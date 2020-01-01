Rockets, Joel Embiid ile ilgileniyor

Houston Rockets'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid ile takas yapmakla ilgilendiği iddia edildi.



Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'un bildirdiğine göre, James Harden dışındaki tüm Rockets oyuncuları takas için uygun durumda.



Houston'ın, koç Mike D'Antoni'nin takımdan çoktan ayrılması ve genel menajer Daryl Morey'nin 14 yıl sonra takımla yollarını ayırmasıyla, kadrosunda birçok değişiklik yapması bekleniyor.



Russell Westbrook, Rockets'ın 2020 NBA Finalleri'ne ulaşmasına yardım edemediği için sadece bir sezon sonra takımdan ayrılabilir.



