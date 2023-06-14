Houston Rockets ekibinin, eski oyuncusu James Harden'a maksimum kontrat vermekle "ilgilenmediği" iddia edildi.



HoopsHype'tan Mike Scotto, podcast'ine konuk olan The Athletic'ten Kelly Iko'ya yaptığı açıklamada Rockets'ın Harden'la yeniden bir araya gelmek istediğine dair birçok söylenti olsa da, ekibin bu yaz döneminde eski oyuncusuna maksimum sözleşme maaşı teklif etmekle ilgilenmediğini öne sürdü.



Scotto ile aynı fikirde olan Iko, Houston'ın 60 milyon dolarlık maaş boşluğunun 45 milyon dolarını tek bir oyuncuya yatırmaktansa, üç veya dört veteran oyuncu alarak kullanmayı tercih edeceğini belirtti:



"Rockets'ın ona maksimum kontrat vermeye istekli olduğunu düşünüyor muyum? Hayır. En az üç veya dört tecrübeli oyuncu eklemek istiyorlar ve Harden'a 45-50 milyon dolardan fazla para verirseniz bu pek mümkün olmaz. 30-33 milyon dolar aralığında bir anlaşma olursa belki olabilir. O zaman, hala bir veya iki tane iyi oyuncu almaya yetecek kadar paraları oluyor."



Bu yaz Harden'ın serbest oyuncu döneminde tercihini nereden yana kullanacağı henüz bilinmese de, Philadelphia 76ers'ın kendisini tutmakla ilgilendiği belirtilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ