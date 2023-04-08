Rockets'ın, Silas ile 'büyük ölçüde' yolları ayırması bekleniyor

Houston Rockets'ın bu yaz başantrenör Stephen Silas ile yollarını ayırmasının "lig yetkilileri tarafından büyük ölçüde beklendiği" iddia edildi.



Silas, tüm adayların James Harden ve Russell Westbrook ile görüşmesinin istendiği 2020 yılında Rockets tarafından işe alınmıştı. Westbrook, sezon başlamadan önce Washington Wizards'a, Harden ise Ocak ayında Brooklyn Nets'e takas edilmişti.



Daha sonra yönetim, Silas'ın yeniden yapılanma sürecinin başında olmasını istemişti.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Nick Nurse, Scott Brooks ve Rex Kalamian'ın Silas'ın yerini alacak üç potansiyel aday olduğunu belirtti.





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