Houston Rockets, Jeff Hornacek ve Rick Higgins olmak üzere iki yeni antrenörün eklenmesiyle, başantrenör Stephen Silas'ın koçluk kadrosunu doldurmaya devam etti.



Hornacek daha önce Phoenix Suns ve New York Knicks'e koçluk yapmıştı.



57 yaşındaki Hornacek, 2013-2016 yılları arasında Suns'da 101-112'lik bir seri ile, ardından 2016-2018 yılları arasında Knicks'te 60-104'lük bir seriyle başantrenörlük yapmıştı.



Hornacek en son, 2017-18 sezonunda NBA'de başantrenörlük görevinde bulunuştu.



Eski NBA oyuncusu ve genel menajer Rod Higgins'in oğlu olan 33 yaşındaki Rick Higgins ise 2018-19 NBA sezonundan beri Orlando Magic'in oyuncu geliştirme koçluğunu yapıyor.



Ayrıca Charlotte Hornets için koçluk asistanı / video koordinatörü ve video scout'ı olarak birkaç yıl çalışmıştı.



Yeni Rockets koçluk kadrosunda şimdi, asistanlığa terfi etmeden önce takımda oyuncu geliştirme koçu olan John Lucas, Hornacek ve Higgins yer alıyor.



