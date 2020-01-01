"Rockets, Harden'ın takas talebinin basına sızmasından rahatsız!" iddiası

Sports Illustrated'dan Farbod Esnaashari'ye göre Houston Rockets süperstarı James Harden, halen Rockets'tan ayrılıp Brooklyn Nets'e katılmak istiyor.



NBA muhabirine göre Rockets ekibi, bu durumda avantaja sahip olduğunu düşündüğü için işleri ağırdan almayı ve bazı şeyleri etraflıca düşünmeyi tercih ediyor:



"Kaynaklar bana Rockets'ın, Harden'ın takas talebinin bu kadar erken basına sızdırılmasından memnun olmadığını bildirdiler. Harden, Nets'e takas edilmesi konusunda olabildiğince kendini belli etmişti, ancak Houston bu durumda bir kozu olduğuna inanıyor. Harden'in amacı hala değişmedi."



Harden'ın, Houston ile mevcut sözleşmesinde üç senesi ve 133 milyon dolar alacağı bulunuyor.



