Rockets, Harden ve Westbrook karşılığında neler istiyor?

Houston Rockets'ın, Russell Westbrook ve James Harden'ı takas etmek için hiçbir baskı hissetmediği bildirildi.



Westbrook ve Harden ikilisinin yakın zamanda lig gündemine hakim olmasıyla, Rockets ön ofisi, takımın yıldızlarından birini veya her ikisini muhtemel olarak takas etmek için acele etmeyeceği konusunda kararlı.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre, organizasyon bu yıldız ikilinin durumu söz konusu olduğunda, normal sezon öncesinde "rahatsızlık duymaya istekli".



MacMahon, Rockets'ın Westbrook ve Harden karşılığında aşağı yukarı neler talep ettiğini, raporunda şu şekilde kaleme aldı:



"Rockets'ın, özellikle NBA'de son üç sezonun sayı kralı ve uzun süreli MVP adayı Harden için fahiş bir karşılık talep ettiği bildirildi: Draft haklarıyla dolu bir paketin yanında, takımın merkezinde olabilecek, kendini kanıtlamış genç bir yıldız.



İddiaya göre Houston'ın, Harden'ı, tercih ettiği yer olan Brooklyn Nets'e teslim etmek zorunda hissetmediği söylendi. Rockets ayrıca, uğruna Chris Paul'dan, iki ilk tur Draft hakkından vazgeçtiği ve iki Draft hakkı değişimi onayladığı Westbrook'un, Harden'la aynı türden bir takas getiri sağlayamayacağını da anladığı belirtildi.



Ancak Houston, karşılığında bazı genç yetenekler veya ilk tur Draft hakları gibi varlıkları almadan, Westbrook'u takas etmeye isteksiz."



Westbrook'un Houston ile sözleşmesinde üç yılı ve 132 milyon dolar alacağı bulunuyor.



