Rockets, Harden - Simmons takasıyla "asla" ilgilenmiyor!

Houston Rockets'ın, Philadelphia 76ers ile Ben Simmons için James Harden takasıyla "kesinlikle" ilgilenmediği açıklandı.



Rockets'ın, Simmons merkezli bir paket içinde Harden'ı 76ers'a takas etmekle ilgilenmediği ortaya çıktı. Daryl Morey'nin 76ers'a başkan olarak katılmasıyla birlikte, yeni ekibiyle Harden'ı almaya çalışabileceği spekülasyonları olmuştu.



ESPN'den Tim MacMahon, Brian Windhorst'ün podcast'inde, durumu şu şekilde açıkladı:



"Rockets'tan biri tarafından birkaç küfür eşliğinde bana zaten şunlar söylenmişti: 'Hayır, Daryl, Ben Simmons karşılığında James Harden olmayacak. Sorma bile.'"



Windhorst, Harden'ın bir noktada bir takas talep etme olasılığına atıfta bulunarak "Bu Rockets'e bağlı değil, değil mi?" şeklinde bir yanıt verdi.



MacMahon, Houston'ın Harden'ı Simmons ile takas edip etmeyeceği konusunda "Cevap bu konuda hayır." şeklinde ekleme yaptı.



MacMahon, bu hafta başlarında Rockets'ın Harden'ın etrafında yapılanmaya ve en verimli döneminden faydalanmaya "yüzde 100 kararlı" olduğunu bildirmişti.



