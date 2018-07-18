Rockets, gözünü JR Smith'e dikti!

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Houston Rockets'ın JR Smith'i takasla Cleveland Cavaliers'tan almayı planladığı öne sürüldü.ESPN'den Zach Lowe'nin haberine göre; Ryan Anderson'ın kontratından kurtulmak isteyen ve takıma yeni şutörler arayan Rockets'ın JR Smith'i gözüne kestirdiği belirtildi. Henüz takımlar arasında herhangi bir görüşme olmadığı ancak Rockets GM'i Daryl Morey'nin bu takası istediği kaydedildi.Rockets, bu yaz şutörleri Trevor Ariza ve Luc Mbah a Moute'yi kaybetmişti.JR Smith'in Cavaliers ile 2 yıl toplam 30 milyon Dolar'lık kontratı bulunuyor. İkinci sezon içi nolan 15.6 milyon Dolar'lık kontratın yalnızca 3.8 milyon Dolar'ı garanti kontrat durumunda...Ryan Anderson'ın ise Rockets ile 2 yıl 41.6 milyon Dolar'lık kontratı var.