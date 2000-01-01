Rockets GM'i Daryl Morey, görevinden istifa etti!

Houston Rockets, genel menajer Daryl Morey'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Morey, ekip aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Orlando'dan döndükten ve Houston Rockets ile 14 yılın muhteşem geçtiğini düşündükten ve düşüncelerimi ailem ve yakın arkadaşlarımla tartıştıktan sonra, 1 Kasım'dan itibaren Rockets organizasyonundan ayrılmaya karar verdim. Rockets basketbol organizasyonuna liderlik etmek, profesyonel hayatımın en sevindirici deneyimiydi ve geçiş sürecinde (Rockets sahibi Tilman Feritta) ve yönetim ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum."



Rockets ile 2019'da beş yıllık bir uzatma kontratı imzalayan Morey, devam eden bir başantrenör arayışına yardımcı olmak için takımda danışman rolünde kalacak.



RAFAEL STONE DÜŞÜNÜLÜYOR



48 yaşındaki yönetici, Nisan 2006'da Houston'ın genel menajer yardımcısı olarak işe alınmadan önce, Boston Celtics'in kıdemli operasyon başkan yardımcısı olarak üç sezon geçirmişti. Morey, bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra genel menajerliğe terfi etmişti.



Rockets şu anda sekiz ile, ligin art arda en uzun playofflara çıkma rekorunu elinde tutuyor ve basketbol operasyonlarını yöneten Morey'nin görevde olduğu 13 sezonda ekip, playoffları sadece üç kez kaçırmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Houston, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Rafael Stone'u genel menajerliğe yükseltmeyi planlıyor. Stone, pozisyonu alan 10. mevcut siyahi yönetici olacak.



