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Rockets, DeMarcus Cousins'ı serbest bıraktı

Houston Rockets, pivot oyuncusu DeMarcus Cousins'ı serbest bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets, pivot oyuncusu DeMarcus Cousins'ı serbest bıraktığını açıkladı.

Bu hamle, Cousins'ın bir sonraki takımını bulmak için pazarı keşfetmesini sağlayacak.

Cousins ve Rockets'ın, geçtiğimiz hafta yolları ayırmak için karşılıklı bir anlaşmaya vardıkları bildirilmişti. Houston'ın Boogie ile bağları koparma kararının, ekibin daha kısa kadroyla oynama arzusundan kaynaklandığı iddia edildi.

30 yaşındaki pivotu serbest bırakmadan önce Rockets, sezonun geri kalanı için 2.3 milyon dolarlık maaşını garanti altına almıştı.

Önceki sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinden çıkan Cousins, bu yıl Rockets ile oynadığı 25 maçta 9.6 sayı ve 7.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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