Houston Rockets'ın, NBA'in Orlando'da 2019-20 sezonuna devam etmesi öncesi, serbest şutör guard David Nwaba ile anlaştığı açıklandı.



NBA, 23 Haziran ve 30 Haziran tarihleri arasında 30 takımın da serbest oyuncuları almak veya oyuncularını serbest bırakmak için bir "işlem süresi" belirlemişti.



Rockets'ın kadroda yer açmak için, pivot Isaiah Hartenstein'ı serbest bıraktığı belirtildi.



Nwaba'nın sakatlığından ötürü, Orlando'da devam edecek sezonda forma giymemesi bekleniyor olsa da, önümüzdeki sezon forma giymesi planlanıyor.



EN VERİMLİ SEZONU, 2018'DEYDİ



Nwaba, 2019-20 sezonunu Brooklyn Nets ile geçirmiş ve 3 Ocak'ta serbest kalmadan önce takımla 20 maçta oynamıştı.



Cal Poly çıkışlı 1.96m boyundaki guard Nwaba, Los Angeles Lakers'ın G League takımı South Bay Lakers için oynadıktan sonra NBA'ye ilk kez girmiş ve daha sonra 2016-17 sezonunda Lakers ekibinde oynamak için çağrılmıştı.



27 yaşındaki oyuncu, en verimli sezonunu 2017-18'de 70 maç oynadığı ve 21 kez ilk beş başladığı Chicago Bulls'da geçirmişti. Nwaba, o sezonda ortalama 7.9 sayı ve 4.7 ribaundla oynamıştı.



2019 yazında Brooklyn ile iki yıllık, garantisiz bir anlaşma imzalamadan önce, Nwaba sonraki sezon Cleveland Cavaliers'a katılmıştı.



