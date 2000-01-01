Rockets, Ariza ve 16'ncı seçimi, gelecekteki Draft hakkı için Pistons'a yolladı

Houston Rockets'ın, Trevor Ariza ve dün geceki 16'ıncı Draft hakkını Detroit Pistons'a takas ederek, karşılığında gelecekteki bir ilk tur Draft hakkını aldığı açıklandı.



Pistons, dün geceki 2020 Draftı'nda bu 16'ıncı seçimle Isaiah Stewart'ı kadrosuna katmış oldu.



Rockets, Ariza'yı Robert Covington takasının bir parçası olarak bu haftanın başlarında Portland Trail Blazers'tan takas yoluyla almıştı.



Anlaşma, Rockets'ın 9.3 milyon dolar değerindeki tam orta seviye istisnasını, serbest oyuncu döneminde kullanmasına olanak sağlıyor.



Houston'ın ayrıca 4.6 milyon dolara, Detroit'in Los Angeles Lakers'tan gelen 2021 ikinci tur seçimini satın aldığı da kaydedildi.



Rockets, bu hamleyle birlikte 12.8 milyon dolarlık bir takas istisnası boşluğu yaratacak.



