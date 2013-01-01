Rockets, Anthony Bennett'ı serbest bıraktı

Houston Rockets'ın, bu yaz başlarında takıma kattığı 2013 NBA Draftının 1 numarası Anthony Bennett'ı serbest bırakmaya karar verdiği açıklandı.



Bennett'in serbest bırakılması haberi, bir sürpriz olmadı. Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen, önceki hafta 26 yaşındaki oyuncunun diz ameliyatı geçireceğini ve kadroda bir yer kapma konusunda şansını kaybetmesinin beklendiğini söylemişti.



NBA ve Avrupa arasında birkaç sezon gçiren Bennett, LA Clippers'ın G League takımı Agua Caliente Clippers'ta etkileyici bir performans göstermişti.



Bennett'in diz ameliyatının, sol bacağındaki artroskopik bir operasyon olduğu belirtilmişti.



