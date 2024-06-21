Rockets, 'Alperen için Ingram' teklifini reddetti!

Houston Rockets'ın, New Orleans Pelicans'tan gelen 'Brandon Ingram karşılığında Alperen Şengün' takası teklifini reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Rockets, 'Alperen için Ingram' teklifini reddetti!
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21 Haziran 2024 14:05
Houston Rockets'ın, New Orleans Pelicans'tan gelen 'Brandon Ingram karşılığında Alperen Şengün' takası teklifini reddettiği bildirildi.

The Athletic'ten Kelly Iko, Rockets'ın Ingram'ın All-Star forvet statüsüne rağmen, gelecek vaat eden temsilcimiz Alperen'i takas etmekle ilgilenmediğini kaydetti.

Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalan Ingram'ın, kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışan Pelicans'ın takas adayı olduğu bildirilmişti.

Henüz 21 yaşında olan Alperen, geçtiğimiz sezon maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5,0 asist ortalamalarıyla büyük oranda gelecek vadeden bir performans sergilemişti.

Buna karşılık 26 yaşındaki Ingram ise maç başına 20,8 sayı, 5,7 asist ve 5,1 ribaund ortalamalarıyla iyi bir sezon geçirmişti.

Ingram, kontratını senelik olarak kendisine 52 milyon dolar ödeyebilecek bir sözleşmeyle uzatmaya hak kazanmış olsa da, Pelicans'ın bu rakamı kendisine ödemekte tereddüt ettiği öne sürülüyordu.

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