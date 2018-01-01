Rocket League platformlar arası oynanabilir olacak!

Fortnite'ın ardından Rocket League'de platformlar arası oynanabilir olacak. Playstation 4'ün diğer platformda oynanabilmesine izin vereceği ikinci oyun olabilir.





Xbox, Switch gibi platformlar diğer platformlarla oynamanıza izin verirken Playstation cephesi bu konuya sıcak bakmıyor ve izin vermiyordu. Ama geçtiğimiz ay yapılan açıklamayla birlikte Fortnite beta olarak diğer platformlarda oynanabilir hale geldi.





Şu an konuyla ilgili bir problem yaşamayan Playstation tarafına bir haberde Rocket League'den geldi. RocketID isimli yeni sistem yapmaya çalışan Rocket League bu sistem sayesinde tüm oyuncularını tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyor. Böylelikle Playstation 4'te platformlar arası oynanabilir ikinci oyun Rocket League olabilir.





Tabi RocketID daha geliştirilme aşamasında ve bunun uzunca bir süre alabileceği açıklandı. Açıklamada hedeflenen tarihin 2019'un ilk çeyreği olduğu söylenirken eklenti olarak söylenen bu işlemin oldukça komplike ve zor olduğu kısmı bizi düşündürüyor. RocketID beklenilenin biraz daha ilerisinde çıkış yapabilir ama bu yeni sistemlerin tüm konsolları kapsamaya başlaması güzel haber. Yakında oyun dünyasında farklı konsollardan oyun arkadaşları edinebileceğiz.





Rocket League'in nasıl bir oyun olduğunu veya esporunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız son dünya şampiyonasının finalini aşağıdan izleyebilirsiniz.



