Rocket League, aynı anda 1 milyon oyuncuya ulaştı

2015 yılının temmuz ayında Windows ve PlayStation 4 için yayınlanan ve takip eden yıl Xbox One'a da çıkan Rocket League, günümüzde hâlâ popülerliğini korumaya devam ediyor. Basit ve kolay ancak uzmanlaşması zor bir yapıya sahip olan oyun, bugünlerdeyse hiç görmediği bir popülerliği yakaladı.



Geçtiğimiz aylarda Rocket League'in tamamen ücretsiz olacağı açıklanıştı. Bu açıklamaya göre oyun, 23 Eylül günü ücretsiz olacak ve herkesin oynaması mümkün kılınacak; eski oyuncularsa özel içeriklere kavuşacaktı. İşte o gün geldi ve geçti; Rocket League ücretsiz olarak oynanmaya başlandı.



Aynı anda 1 milyon oyuncu oynadı:



Yılların unutulmaz eğlenceli oyunu, Rocket League'i daha önce duyan ancak denememiş ya da hiç duymamış ve denememiş yüzbinlerce oyuncunun akınına uğradı. Öyle ki oyunun geliştirici stüdyosu Psyonix'in Başkanı Corey Davis, Twitter'da paylaştığı bir görselle oyunun bir anda ne kadar popüler olduğunu somut bir şekilde kanıtladı.



Corey Cavis'in Twitter'da paylaştığı görsel, oyun ücretsiz olduktan bir gün sonra alınmıştı. 24 Eylül günü paylaşım yapan Corey, görselde anlık olarak kaç oyunu oynadığını gösterdi. Buna göre Rocket League, görsel çekildiği an tam 1 milyon 3 bin 36 oyuncu tarafından aynı anda oynanıyordu.



Rocket League'in geçtiğimiz gün edindiği bu başarı aynı zamanda kendisi için bir rekordu. Bugüne kadar 10,5 milyondan fazla satan oyun, Steam istatistiklerine göre aynı anda en fazla 119.124 oyuncuya ev sahipliği yapmıştı. Tabii bu kadar popüler olan bir oyunun bir anda ücretsiz olmasıyla bir patlama yaşanacağı bekleniyordu, ancak o patlamanın boyutu herkesi şaşırttı.



Peki Rocket League nasıl bir anda ücretsiz oldu? Epic Games, geçtiğimiz yıl Psyonix Studio'yu kendi bünyesine kattı. Bunun sonucunda da Rocket League yalnızca Epic Games Store üzerinden oynanabilir oldu. İlerleyen zamanlarda Epic, oyunu ücretsiz yaparak oyun içi satın alınabilecek eşyalar ve aktiviteler getirmeye karar verdi. Yani Rocket League, öncekinden daha kârlı bir hale geldi.



Kaynak: webtekno



