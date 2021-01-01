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Robinson, "yıllığı 20 milyonluk" bir oyuncu olabilir!

Miami Heat guardı Duncan Robinson'ın, 2021 serbest oyuncu döneminde yıllığı 20 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Duncan Robinson'ın, 2021 serbest oyuncu döneminde yıllığı 20 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayabileceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, bu yaz serbest oyuncu olmaya hazırlanan Robinson, yılda en az 20 milyon dolarlık bir kontrat bulabilir:

"Miami, bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak Duncan Robinson'a gelen herhangi bir teklifi karşılama hakkına sahip olacak. Bu teklif de yıllık 20 milyon dolar olabilir. Unutmayın, takımlar Miami'nin karşılamayacağını umdukları bir teklifle gelecekler. Onu Pat Riley ve Erik Spoelstra'dan ayırmak zor olacak."

Robinson bu sezon oynadığı 68 maçta 13.1 sayı ortalamasına sahip.


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