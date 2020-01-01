Robinson, Wilt'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor!

New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın, NBA efsanesi Wilt Chamberlain'ın tek sezonluk şut yüzdesi rekorunu kırmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.



Knicks bu sezon oldukça vasat altı oyun sergilemesine rağmen, Robinson, ekibi için sessizce olağanüstü bir sezon geçirmişti.



Knicks takım muhabiri Ian Begley, Robinson ve sezondaki saha içi yüzdesi için, tüm zamanların NBA rekorunu tek bir sezonda nasıl kırabileceğine dair etkileyici bir detayı, Twitter hesabından şöyle paylaştı:



"Knicks'ten Mitchell Robinson, konuya aşina olan bir SNY kaynağına göre, Orlando'ya katılan oyuncular tarafından geçilmezse, tek sezonluk saha içi yüzdesi için NBA rekorunu kıracak. Robinson, sezonu %74.2 isabet ile bitirdi. Tek sezonluk rekor, Wilt Chamberlain'a ait (% 72.7)."



Bu sezon, Robinson maç başına sadece 23.1 dakikalık bir sürede, ortalama 9.7 sayı, 7.0 ribaund ve 2.0 blokla oynamış ve New York'un başarısız geçen sezonunda, Knicks için birkaç parlak noktadan biri olmuştu.



