Robinson ve Ingles'a göre, trash-talk yapılmaması gereken oyuncular!

Miami Heat guardı Duncan Robinson ve Utah Jazz forveti Joe Ingles, NBA'de "trash-talk" yapılmaması gereken oyuncuların kimler olduğunu açıkladılar.



Robinson, kendi podcasti olan "The Long Shot" podcast'inde Ingles ile NBA'de trash-talk kültürü hakkında sohbet etti ve ikili sırasıyla, hangi oyuncularla maç içinde konuşulmaması gerektiğini belirttiler.



Ingles, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook ve New Orleans Pelicans forveti James Johnson'ın, trash-talk yapılmaması gereken oyuncular olduklarını dile getirdi:



"Bence Russ o adamlardan biri. Yanlış bir hareket yaparsan ya da söylersen, saniyesinde gaza geliyor ve 20-20-20 ile falan maçı tamamlıyor. Ki bunu daha önce de görmüştük. James Johnson'a da hiçbir şekilde bulaşmam."



Robinson, takım arkadaşı Jimmy Butler'ın trash-talk'a karşı pek nazik karşılık vermeyen bir oyuncu olduğunu söyledi:



"Sanırım Jimmy de onlardan. Hatta bir anı hatırlıyorum. Geçen yıldı sanırım. Siz ikiniz biraz atışmıştınız. İkiniz arasında geçen bir konuşmayı hatırlıyorum, ama neyse..."



"DAME VE STEPH'E DE BULAŞILMAZ..."



Son olarak Ingles, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry gibi oyuncuların, kelimelerle meydan okuması gereken kişiler olmadığını açığa çıkardı:



"Bence Dame de bu kategoriye girer. Özellikle de yarı sahadan şut atmak onun için ciddi ciddi turnike gibi olduğundan ötürü. Ben o noktadan potaya anca ayağımla vurursam falan yetiştirebilirim.



Birkaç kişi daha var... Steph mesela, ki o sahada pek konuşmaz. Ama gözlerinde 'Fiziksel mi oynuyoruz? Tamam...' gibi bir ifade olabiliyor."



