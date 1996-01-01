Robinson: "Tim Duncan'la bir araya gelmek, hayatımı değiştirdi"

San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, eski takım arkadaşı Tim Duncan'ı övdü ve onunla yan yana gelmenin "hayat değiştirici" olduğunu söyledi.



TNT'den Ernie Johnson ile yaptığı bir röportajda Robinson, Duncan'ın kariyerine etkisi hakkında konuştu:



"Tim, mütevazi bir adam. Her zaman biraz sessiz olduğumu düşünmüşümdür ama Tim bana çok konuştuğumu hissettirmişti. Takıma geldiğinde alçakgönüllü ve tabii ki olağanüstü biriydi. Onu ilk oynarken gördüğümde, 'Aman Tanrım, inanılmazsın. Bu çok eğlenceli olacak.' demiştim. Onun benden daha iyi olacağını düşünmemiştim, ama kesinlikle çok iyi olacağını düşünmüştüm.



"Tim ile birlikte, bize bir şampiyonluk kazanma yolunda gerçek bir fırsat sağlayacak olan bir yardımın geldiğini bilmek, tam da hayat değiştiren bir durumdu. Çok heyecanlanmıştım."



1996-97 sezonunu en kötü üçüncü dereceyle bitirdikten sonra, Spurs ekibi NBA Draft Lotaryasını kazanmış ve 1997 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçim yapma hakkını elde etmişti. Ekip, Tim Duncan'ı draft etmiş ve kendisini, "İkiz Kuleleri" oluşturmak için Robinson'ın yanına eklemişti.



Duncan çaylak sezonunda hızlıca dominant bir güç haline gelmiş ve Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı. Duncan ve Robinson ikilisi, beraber oynadıkları ilk sezonlarında All-Star seçilmişlerdi.



