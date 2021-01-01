Robinson: "Russ'ı oturup hayranlıkla izlemeniz gerekiyor..."

Miami Heat guardı Duncan Robinson, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un yeteri kadar takdir görmediğini belirterek, kendisine övgülerde bulundu.



Robinson, oldukça iyi rakamlara sahip olmasına rağmen kariyerinde bir şampiyonluk kazanamadığı için yakın zamanda eleştirilen Westbrook hakkında yorum yaptı ve eski MVP hakkında bazı güzel sözler söyledi:



"Russ'ı kötülemeye karşı müsamaha gösterilmemeli. Bir noktada, arkanıza yaslanıp hayranlıkla izlemeniz gerekiyor. Hak ettiği takdiri hiç görmediğini düşünüyorum.



Bu yaptıklarını çok uzun zamandır yapması, uzun ömürlülüğü ve gittiği her yerde yapabiliyor olması, onu çok etkileyici kılıyor. Geçen yıl bile, sadece verimliliğe dayalı istatistik açısından kendisinin en iyi sezonlarından biriydi. Ve herkes onun artık bittiğini falan düşünüyordu.



Bir oyuncunun şampiyonluk kazanamamasının, tamamen kendi suçu olduğuna dair yanlış bir kanı var. O başarıya ulaşmak, çok daha fazlasını gerektiriyor."



Westbrook şu anda 21.7 sayı, 10.3 ribaund ve 10.7 asist istatistikleriyle, sezonda triple-double ortalamasına sahip.



