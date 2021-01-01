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Robinson: "Lowry, takımı 'kontrollü bir kaos' gibi yönetiyor"

Miami Heat guardı Duncan Robinson, Kyle Lowry'nin Heat'in hücumunu nasıl etkilediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Duncan Robinson, Kyle Lowry'nin Heat'in hücumunu nasıl etkilediğini açıkladı.

"The Long Shot" isimli podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde Robinson, Lowry'nin Heat'in hücumuna olan etkisini anlatarak, veteran ismin oyunu manipüle etme yeteneğini "kontrollü kaos" olarak nitelendirdi:

"Kontrollü bir kaos gibi ama çok güzel. Çünkü öyle bir hızda oynuyor ki, izlediğinizde bazen saçma gelebiliyor.

Mesela bir tam saha pası verdiği zaman, bunu umursamaz bir tavırla yapmıyor. Aslında önceden hesapladığı bir hızda oynamak ve tempoyu yükseltmek için yapıyor.

Bu konuda inanılmaz bir yeteneği var. Tempoyu ne zaman yükseltmesi gerektiğini, ve ne zaman 'Tamam artık yavaşlayalım, oyunun bu bölümünde hücum saatini manipüle etmemiz lazım, bu şekilde oynanmaz' demesi gerektiğini çok iyi biliyor.

Sanırım bu, bu seviyede yıllarca oynayarak öğrendiğiniz bir şey... Ve bir de nadiren top kaybı yapıyor. Bu da inanılmaz zor bir şeydir.

'Kaos değil ama öyle de gibi' arasındaki çizgiyi belirleme konusunda harika bir yeteneğe sahip. Ve bu, oyun üzerinde aslında çok etkili."


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