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Robinho'nun Şampiyonluk adayı ve Samet Aybaba itirafları

Sivasspor, bir yandan Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken bir yandan Medipol Başakşehir karşısında aldığı sürpriz beraberlik ile evine mutlu dönüyor. Maç sonrası Robinho, samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Robinho'nun Şampiyonluk adayı ve Samet Aybaba itirafları
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04 Mayıs 2018 22:51
Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sivasspor'da mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, şampiyonluk adayını açıkladı. 

Maçın kaderinin kendilerinin ellerinde olduğunu belirten Robinho; ''İkinci yarı çok farklı başladık topa sahip olduk. Oyunu ikinci yarı olarak kabul ediyorum rakip 10 kişi oynadı ve kaderi biz belirledik.'' dedi.

Samet Aybaba ile arasındaki diyalog ve gol sonrası Başakşehirlilerin tepkisini çeken hareketine değinen yıldız golcü: ''Samet Aybaba çok kaliteli ve çok karakterli. Benim için oyuna sonradan girmek sorun değil, futbolu seviyorum çünkü. Başakşehir kulübesinin arkasındaydı oğlum, gol sevincimi oğlumla paylaşmak istedim. Amacım başka bir şey değildi.'' ifadelerini kulalndı. 

Sivas'ta ki yaşantısı hakkında yaptığı açıklamada ise, ''Sivas'ta çok mutluyum, çok iyi bir takımımız var. Şehrin insanları da bizlere destek veriyor.'' derken, şampiyonluk adayı sorulduğunda, ''Galatasaray biraz daha ön plana çıkıyor şampiyonluk yarışında.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

 

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