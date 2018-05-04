Robinho'nun Şampiyonluk adayı ve Samet Aybaba itirafları

Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sivasspor'da mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, şampiyonluk adayını açıkladı.Maçın kaderinin kendilerinin ellerinde olduğunu belirten Robinho;dedi.Samet Aybaba ile arasındaki diyalog ve gol sonrası Başakşehirlilerin tepkisini çeken hareketine değinen yıldız golcü:ifadelerini kulalndı.Sivas'ta ki yaşantısı hakkında yaptığı açıklamada ise,derken, şampiyonluk adayı sorulduğunda,diyerek konuşmasını sonlandırdı.