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Robinho: "Hayalleri gerçekleştirmeye geliyorum"

Brezilyalı yıldız Robinho, Sivasspor'dan Başakşehir'e transferinde bir sorun olmadığını gösteren bir paylaşım yaptı ve Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştırmayı hedeflediğini gözler önüne serdi.

Robinho: 'Hayalleri gerçekleştirmeye geliyorum'
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03 Ocak 2019 22:23
Başakşehir'in transferini sonlandıramadığı iddiaları olan Robinho, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir problemin olmadığını gözler önüne serdi.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, İstanbul fotoğrafının yer aldığı müzikli bir video paylaştı ve "Hayalleri gerçekleştirmeye geliyorum" mesajıyla Başakşehir'e imza atmak üzere yola çıktığını açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Robinho'nun 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağını belirtti. 

BLACK MIRROR AYRINTISI

Öte yandan Robinho'nun paylaştığı videoda, son dönemin popüler Netflix yapımı Black Mirror: Bandersnatch teması olduğu da gözden kaçmadı. Brezilyalı yıldız, filmde olduğu gibi iki seçenek arasından, Başakşehir ve diğer takımlar, Başakşehir'i seçtiğini belirten bir kurguyla transferini resmileştirmiş oldu.

BONSERVİS BEDELİ: 1,5 MİLYON EURO

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a transfer olurken gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 16 lig maçında 8 gol ve 2 asist üretmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Milan gibi takımların da formasını giyen Robinho için Başakşehir'in Sivasspor'a 1.5 milyon euro civarı bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.



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