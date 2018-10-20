'Biz kaliteli takımız'

Haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından bugün Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Sivasspor, ligde çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu 90 dakika öncesi Yiğidolar'da Douglas ve Kone gibi yıldızlar yok. Ancak takımın en büyük hücum silahı Robinho, sahada olacak.Ligdeki son 2 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Robinho, milli arayı da çok iyi geçirdi. Fenerbahçe karşılaşması öncesi takımı motive eden Brezilyalı futbolcu, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Saha içinde Sivasspor'a liderlik eden ve özellikle gençlerle yakından ilgilenen tecrübeli futbolcu, müthiş kariyerinin hakkını fazlasıyla veriyor.Robinho'nun takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda da, "Ligde üst sıraları hak ediyoruz. Biz kaliteli bir takımız. Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi buradan çıkartmayalım. Gücümüzü herkese gösterelim. Ligin başında taraftarımızı üzdük ancak yarın (bugün) kazanıp onlara 3 puan hediye edebiliriz" dediği öğrenildi.