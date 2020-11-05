Robin Yalçın: 'Türkiye için önemliydi'

Sivassporlu Robin Yalçın, Karabağ karşısında 2-0 kazandıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Robin Yalçın maç sonu açıklamasında; "Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak." dedi.
Robin Yalçın maç sonu açıklamasında; "Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak." dedi.