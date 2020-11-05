Robin Yalçın: 'Türkiye için önemliydi'

Sivassporlu Robin Yalçın, Karabağ karşısında 2-0 kazandıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



Robin Yalçın maç sonu açıklamasında; "Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak." dedi.