Robin Yalçın: "Türkiye için önemliydi"

Sivassporlu Robin Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Robin Yalçın: 'Türkiye için önemliydi'
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05 Kasım 2020 23:04
Sivassporlu Robin Yalçın, Karabağ karşısında 2-0 kazandıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Robin Yalçın maç sonu açıklamasında; "Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak." dedi.


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