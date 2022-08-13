Robin Yalçın'dan Gaziantep FK sitemi

Gaziantep FK'nın yaz transfer dönemi başlamadan transfer etmek için temasa geçtiği ve geçtiğimiz sezon başında da kadroya katmak istediği Robin Yalçın itirafta bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Robin Yalçın'dan Gaziantep FK sitemi
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13 Ağustos 2022 13:57
Gaziantep FK'nın yaz transfer dönemi başlamadan transfer etmek için temasa geçtiği ve geçtiğimiz sezon başında da kadroya katmak istediği Robin Yalçın itirafta bulundu.

Sivasspor maçı öncesi sporcu girişinin bulunduğu bölümde Robin Yalçın'a; "Neden Gaziantep'e gelmedin" şeklinde soru yönelten Gaziantep Güneş spor muhabiri Ali Budak'a tecrübeli oyuncu Robin Yalçın oldukça sitemkar bir dille cevap verdi.

Robin Yalçın; " Kısmet olmadı. 8 hafta sizden haber bekledim ve sonra Sivasspor'a geldim. Kısmet değilmiş" diyerek bir nevi Gaziantep'e ne kadar çok gelmek istediğinide dile getirdi.

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