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Robin van Persie'ye yemek programı teklifi

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie'ye farklı bir teklif geldi. İşte Hollandalı'ya gelen teklif...

Kaynak: Fotomaç
Robin van Persie'ye yemek programı teklifi
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21 Aralık 2017 10:48
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'ye ilginç bir iş teklifi geldi.

Son dönemde futbolu unutarak 'gurme'liğe soyunan Robin van Persie'ye 'yemek programı' teklifi geldiği iddia edildi. Uydudan yayın yapan özel bir TV kanalı tarafından yapılan teklifi Hollandalı yıldızın geri çevirdiği belirtildi.

Robin bu sezon sadece 2 maçta 114 dakika oynarken, gol ve asist üretemedi. Devre arasında büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.



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