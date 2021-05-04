Robin van Persie, teknik direktörlüğe başladı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Robin van Persie, Feyenoord U16 takımının başına geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; feyenoord.nl
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Robin van Persie, teknik direktörlüğe başladı
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04 Mayıs 2021 17:25
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinde adım adım yükseliyor.

Feyenoord, Hollandalı efsanenin gelecek sezon Brian Pinas ile birlikte U16 takımını yöneteceğini ve A Takım teknik ekibinde de yer alacağını açıkladı.

Resmi açıklamanın ardından duygularını paylaşan Van Persie, "Profesyonel kariyerim sonrasında futbolda bana uyan işler yapmak için adımlarımı atıyorum. Bilgilerimi gelecek kuşaklara aktaracak olduğum için mutluyum. Bunu Feyenoord'da yapacak olmak beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

37 yaşındaki antrenör, son olarak Feyenoord'da hücum oyuncularına özel çalışmalar yaptırıyordu.



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