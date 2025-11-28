28 Kasım
Robin van Persie, oğlu Shaqueel hakkında çıkan iddialar yanıt verdi!

Feyeenord Teknik Direktörü Robin van Persie, oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna alması yüzünden çıkan haberlere tepki gösterdi.

28 Kasım 2025 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi beşinci haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord, kendi sahasında Celtic'e 3-1 yenildi. Ev sahibi ekipte alınan bu mağlubiyet, taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa yol açtı.

Maçın 81. dakikasında teknik direktör Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna alması ise eleştirilerin dozunu artırdı.

42 yaşındaki çalıştırıcıya yöneltilen "duygusal davranıyor" iddialarına Van Persie yanıt verdi. Genç teknik adam, oğlunu sahaya sürme kararının tamamen taktiksel olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK OYUNA ALDIM"


"Bu kararı bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim. Çünkü gole ihtiyacımız vardı. Shaqueel her açıdan gol atabilen bir oyuncu. Onu bu yüzden oyuna aldım. Bir babanın oğlunu sahada görmesi her zaman gurur vericidir. Ancak ben bununla meşgul değilim. Shaqueel gibi sadece işimi yapıyordum."

Feyenoord, Avrupa Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmada sadece 3 puan toplayarak puan tablosunun 30. sırasında yer alıyor. Hollanda Eredivisie'de ise kırmızı-beyazlılar, 13 haftalık periyotta topladığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
