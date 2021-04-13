Robin van Persie: "Mbappe'den o gün büyülendim"

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski yıldızı Robin van Persie, Kylian Mbappe ile ilgili bir anısını paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Robin van Persie: 'Mbappe'den o gün büyülendim'
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13 Nisan 2021 14:57
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, Kylian Mbappe ile ilgili anısını De Telegraaf'taki köşesinde aktardı.

Fenerbahçe ile Monaco, 1 Temmuz 2017'de İsviçre'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Robin van Persie o maçla ilgili anısını şöyle aktardı:

"İsviçre'de amatör bir takımın sahasında oynuyorduk. Onu 20 dakika boyunca izledim. İçimden 'Bu yaşta böyle bir futbolcu olamaz' dedim. Çok patlayıcı, çok teknikti...

Maçın sonunda performansını da artırdı. 70 dakika boyunca büyüleyici bir futbol oynadı. İnanılmaz derece iyiydi. Maçın sonlarına doğru yanımdaki takım arkadaşlarıma, 'Bu çocuk bir gün dünya starı olmazsa bu kramponları yiyeceğim' dedi. Mbappe, dünya starı oldu ve kramponlarımı yemekten kurtuldum."



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