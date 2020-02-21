Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, Erling Braut Haaland'ın Borussia Dortmund'da gösterdiği performansı değerlendirdi.Robin van Persie, "Erling Haaland gerçek dışı, inanılmaz. Ben daha önce böyle istatistiklere ulaşan bir genç oyuncu görmemiştim. Salzburg'ta oynarken fazla izleme şansı bulamamıştım. Ancak, istatistiklerini görünce 'İlgi çekici' demiştim." ifadelerini kullandı.Hollandalı efsane, "Dortmund formasıyla her rekoru tek tek kırıyor. Her maç gol atmaya devam ediyor, durmuyor. İlk 3 maçında iki kez yedekten geldi ve toplam 1 saat oynadı ama 5 gol birden attı. Çılgınca, çılgınca! Haaland, inanılmaz bir oyuncu. Kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı." diyerek sözlerini noktaladı.Erling Haaland, bu sezon 29 resmi maçta forma giydi ve toplam 39 gol attı.