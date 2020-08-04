Robin van Persie, Feyenoord'a dönüş sürecini anlattı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie, Hollanda'ya geeri dönüşünü anlattı ve dönemin teknik direktörü Martin van Geel ile yaptığı sözleşme görüşmesinden bahsetti.



Emekli forvet van Persie, 2015-2018 arası Fenerbahçe forması giydikten sonra Feyenoord'a transfer oldu ve futbolu burada bıraktı.



"MEYVE SEPETİ VERSELER DE GELİRDİM"



van Persie yaptığı açıklamada; "Bana sözleşme yerine meyve sepeti verilse bile gelirdim. Sadece daha fazla zamanım olsun istedim çünkü Fenerbahçe'de az oynadım ve uzak kaldım. Martin van Geel'den tek istediğim 1.5 yıllık kontrattı ama o sadece 4 aylık kontrat verdi." dedi.



van Persie buna rağmen Feyenoord'da iyi bir performans sergileyerek sözleşmesinde 1 yıl daha uzatma kazandı. Tecrübeli forvet 2019'un Temmuz ayında kariyerine son verdi.



